Кто ты, Первая леди – она или он? Французское реалити-шоу под названием Брижит Макрон – мужик в юбке, казалось, уже до смерти всем надоело. И тут весточка из Парижа: президентская чета снова подает в суд на американского блогера Кэндис Оуэнс, которая оклеветала первую леди Франции. Первый суд они уже проиграли.

Надо сказать, первую леди Франции кто только не оклеветал, но блогерша из США, видимо, достала до печенок. Иск против нее уже подавали в 2025-м году, но суд дело закрыл. И вот второй заход. В заявлении 400 страниц, упоминают 88 случаев "ложных утверждений", журналистку обвиняют в использовании недостоверной информации для "приобретения известности и зарабатывания денег". Особо отмечено: версия, что Брижит – мужик - не соответствуют действительности. И эта ложь нанесла Макронам огромный ущерб.

В прошлом году пресса немало порезвилась, обсуждая информацию о том, что супруга президента Франции якобы намерена через суд "научно доказать", что она женщина. Уровень всех блогерских расследований, прямо скажем, был ниже плинтуса, на уровне дворового анекдота про гермафродита у хирурга. Мол, вам отрезать или зашить? Но интерес у публики был просто бешеный. Сам Такер Карлсон подключился.

Первой версию о том, что супруга Макрона, старше его на 24 года, на самом деле мужчина, который сменил пол, выдвинула в 2021 году журналистка Наташа Рей. Реальная Брижит, возможно, умерла в детстве. А ее имя взял родной брат, который сменил пол и женил на себе будущего президента Франции. Ничего так сюжет. Французы как с ума посходили. Двум гражданам Пятой республики даже прописали тюремные сроки за то, что внесли данные о Брижит Макрон под мужским именем в налоговые документы. Конечно, первая леди, прямо скажем, не первая красавица Франции, но что уж нервы-то женщине трепать.

Да и Макрон то… Что опять шум поднимать? Чтобы твою супругу, как вокзальную, матрешку полоскала вся блогосфера? Самые прозорливые назвали этот иск дымовой завесой. По всей Франции погромы и демонстрации, ратуши жгут, магазины грабят. Надо же отвлечь людей новым старым сюжетом.

В действительности все не так, как на самом деле.