Лидеры ЕС обсудят мандат и полномочия переговорщика с Россией

Лидеры государств Евросоюза рассмотрят должность и полномочия потенциального спецпредставителя блока на переговорах с Россией. Как уточняют источники, дискуссия развернется в Дублине 13 ноября.

Как пишет EUоbserver, запланирована предварительная дискуссия о мандате и полномочиях, а решение практических вопросов, включая назначение возможных конкретных кандидатов, будет отложено до декабрьского саммита.

Источники рассказали, что в свете трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию, которые состоялись в Абу-Даби, европейцы всерьез озабочены вопросом, что делать с "дипломатическим наступлением США".

Официальный представитель германского кабмина Штефан Корнелиус утверждает, что европейцы договорились в Абу-Даби с Соединенными Штатами о "расширении переговоров". По словам чиновника, это означает, что Европа примет участие в будущих переговорах, однако вопрос окончательно не решен — американские переговорщики обсудят его во время предстоящего визита в Москву.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер подтвердил: одна из целей визита в Москву — "попытаться выяснить, можем ли мы подключить европейцев к этому формату, чтобы сделать его многосторонним".

Россия пока не видит возможных форматов участия Европы в переговорах по Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что заявления европейцев отнюдь не свидетельствуют об их желании внести какой-то вклад в мирное урегулирование конфликта на Украине.