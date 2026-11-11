Овечкин вступил в дискуссию о допуске России к ЧМ по хоккею: "Все хотят сыграть за свою сборную"

Российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о ситуации с допуском сборной России к международным турнирам по хоккею. Международный арбитражный суд (CAS) вынес окончательное и не подлежащее обжалованию решение: российские хоккеисты вправе участвовать в соревнованиях без ограничений.

Однако в ряде государств прозвучали недовольные высказывания и угрозы бойкотировать турниры с участием россиян. Представители власти некоторых стран пригрозили не выдать спортсменам из России визы для участия в хоккейных первенствах на своей территории. Канада, в частности, отказывается пускать россиян на молодежный чемпионат мира.

Как предположил Овечкин, если бы власти и спортивные чиновники поинтересовались мнением спортивных болельщиков, они подтвердили бы желание увидеть на льду "лучших игроков". Фанаты, по словам Овечкина, желают видеть молодых игроков — будущих звезд, в том числе НХЛ.

Издание Ottawa Sitizen отмечает, что российский хоккеист тщательно подбирал слова с учетом щекотливости ситуации. При этом Александр Овечкин подчеркнул: каждый спортсмен хочет играть за свою сборную.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, которого цитирует "Матч ТВ", выразил убежденность в том, что дальше угроз бойкота дело не зайдет, поскольку "они все сильные на словах сейчас". Однако эта смелость — лишь "до первого технического поражения, до первого штрафа какой‑либо телевизионной компании, которая должна показывать хоккей, до первых штрафов от рекламодателей".

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев подчеркивал, что ждать от России отказа от соревнований — это "апофеоз истерики", а политизированные утверждения о "психологической травме" от матчей против россиян — "просто идиотизм".