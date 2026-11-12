Дипломат Попов: Раунд в Абу-Даби для нас был определенным достижением

При каких условиях еврочиновники будут готовы принять новую систему глобальной безопасности на континенте, которую обсуждали в Абу-Даби? Есть ли шанс, что простые европейцы на многотысячных протестах смогут убедить руководство своих стран отказаться от поддержки киевского режима?

В программе "События. 25-й час" эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Вениамином Поповым.

"Этот раунд в Абу-Даби для нас был определенным достижением. Кто будет говорить от Европы? Они все толкаются между собой", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео