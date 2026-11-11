Российские средства противовоздушной обороны в течение среды, 11 ноября, уничтожили и перехватили 85 украинских беспилотных летательных средств.

Как уточняет Министерство обороны России в своем официальном "Макс"-канале, вражеские дроны были ликвидированы и обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской, Ростовской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики и над акваторией Чёрного моря.

Пресс-служба Запорожской атомной электростанции рассказала в своем "Макс"-канале, что сотрудник ядерного объекта был убит ночью в собственном доме, где отдыхал после смены — укронацисты продолжают наносить удары по жилым домам Энергодара и близлежащих сел.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо призвал ограничить на международном уровне применение беспилотников в военных целях. Политик подчеркивал, что дроны можно классифицировать как оружие массового поражения, а потому его использование требует тщательного регламентирования.