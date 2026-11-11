Западные страны должны немедленно приступить к развертыванию своих вооруженных сил на Украине — с таким призывом выступил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Как заявил Расмуссен в интервью газете The Telegraph, "коалиция желающих" трансформировалась в "коалицию выжидающих", не предпринимающую никаких решительных действий.

По мнению экс-генсека Североатлантического альянса, Франция и Великобритания должны отправить свои воинские контингенты на украинскую территорию, не дожидаясь заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен высказался критически о предложениях отправить западные войска на Украину под предлогом "попытаться удержать Одессу или что-то в этом роде". Однако, подчеркнул эксперт, никто в здравом уме не верит, что "русские готовы сейчас пойти на Берлин или Париж", поэтому эскалировать ситуацию глупо.

Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал ошибкой уверенность ряда представителей НАТО в том, что ввод западных войск на Украину не приведет к разрушительным последствиям вплоть до ядерной эскалации с Россией.