МИД назвал причину смерти посла России в США Дарчиева: "Никакой конспирологии"

Российский посол в США Александр Дарчиев скончался от хронического заболевания. Об этом рассказала в среду, 11 ноября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Сообщения о смерти дипломата для многих стали неожиданностью. В связи с этим Захарова призвала воздержаться от "непотребной конспирологии". Она сообщила, что причиной смерти Дарчиева стало некое хроническое заболевание, умер посол в Москве.

Информация о дате и месте прощания c Александром Дарчиевым будет обнародована позднее, пообещала Мария Захарова.

В своем официальном "Макс"-канале МИД России подчеркивает: Александр Никитич всю жизнь посвятил твердому отстаиванию российских интересов на североамериканском направлении и выстраиванию равноправных отношений с США.

Поделился воспоминаниями о покойном и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он отметил исключительную честность и порядочность, а также профессионализм дипломата. Дмитриев подчеркнул в соцсетях, что было большой честью знать Александра Дарчиева и работать с ним.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил РИА Новости, что смерть Дарчиева стала трагическим и неожиданным известием. Александр Никитич был умным дипломатом и очень приятным интеллигентным человеком, рассказал постпред.