После встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже в августе 2025 года ситуация в зоне специальной военной операции претерпела существенные изменения, причем отнюдь не в пользу киевского режима. На это указал в среду, 11 ноября, секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу.

Как подчеркнул политик в комментарии "Вестям", "каждый день мы прирастаем, прирастаем, прирастаем, прирастаем, освобождаем все больше и больше территорий".

Шойгу отметил, что ситуация в зоне СВО "изменяется каждый день", причем это очевидно "по будь то американским картам, украинским картам — по любым".

Про очевидные реалии на земле напомнил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Вслед за президентом США Дональдом Трампом говоря про "форму Украины", официальный представитель Кремля указал на то, что "с точки зрения географии это уже другая страна".

О ситуации в зоне конфликта на Украине Владимир Путин рассказал в телефонном разговоре лидерам Финляндии и Норвегии. В ответ на попытки западных спонсоров киевского режима Москва неоднократно указывала на реалии на фронте. Также президент России подчеркнул: достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов нашей страны.