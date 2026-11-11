На забастовку в Испании вышло 4 миллиона человек

В крупнейшей за 14 лет забастовке приняли участие около 4 миллионов человек. Рабочие вышли на улицу с требованиями повысить зарплаты и обеспечить их доступным жильем.



Акцию поддержали два крупнейших профсоюза страны — Профсоюзная конфедерация комиссий рабочих и Всеобщий союз трудящихся.



Среди основных требований — обеспечение доступа к жилью, а также увеличение зарплат. Протесты в нескольких городах переросли в столкновения с полицией. Работа некоторых телеканалов также была нарушена всеобщей забастовкой.



Забастовка завершилась массовыми шествиями в крупнейших городах страны, в акции в Мадриде приняли участие около 120 тысяч человек.



До этого самый масштабный протест проходил в Испании в ноябре 2012 года, когда жители выступали против жесткой экономии и высокого уровня безработицы.