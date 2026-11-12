Германия и еще шесть команд отказались утверждать расписание молодёжного ЧМ из-за России

Семь команд отказались от подписания обновленного расписания молодежного чемпионата мира из-за допуска сборной России, заявил председатель правления Немецкого хоккейного союза Франк Лутц.



Лутц призвал Международную федерацию хоккея как можно быстрее решить вопрос о составе участников турнира. По его словам, затягивать решение еще на несколько недель недопустимо.



"Мы понимаем, что решение не может появиться из ниоткуда в одночасье. Но затягивать этот процесс еще на несколько недель для нас неприемлемо", — заявил он.



Аналогичный бойкот матчей с участием россиян ожидается и на взрослом чемпионате мира в следующем году в Германии, отметили в Немецком хоккейном союзе.



Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в Канаде. 30 октября спортивный арбитражный суд допустил российскую сборную к соревнованиям. Согласно обновленному расписанию, сборная России на молодежном чемпионате мира займет место команды Норвегии.