Облегченный учебный день появится у школьников

Школьники в среду или четверг должны иметь облегченный учебный день, чтобы не переутомиться от недельной образовательной нагрузки, следует из документа Роспотребнадзора.



"Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг", — отмечается службой.



Уточняется, что продолжительность перемены между уроками должна составлять не менее 10 минут, большой перемены — 20–30 минут. Допускается после второго и третьего уроков устанавливать две перемены вместо одной большой по 20 минут каждая.



Также с целью профилактики переутомления в годовом учебном плане должно быть предусмотрено чередование учебы и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее семи дней.