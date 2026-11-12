Бойцы СВО с опытом обучают контрактников необходимым навыкам

Обучение на тренировочном полигоне - обязательная часть подготовки новобранцев, заключивших контракт с Минобороны. С теми, кто поступает на военную службу, занимаются инструкторы с боевым опытом в зоне спецоперации. Армейские навыки оттачивают до автоматизма в условиях, максимально приближенных к фронтовым.

Лабиринты из траншей, блиндажей и окопов. Условия максимально приближены к реальным боевым. Под руководством опытных инструкторов на тренировочном полигоне добровольцы совершенствуют навыки перемещения в условиях стрелкового боя, учатся эффективно подавлять огневые точки условного противника. Пока один перезаряжается, второй прикрывает. Полученные навыки доводят до автоматизма.

На соседнем участке — огневая подготовка. Автоматический станковый гранатомёт АГС-17 "Пламя". Это оружие хорошо зарекомендовало себя в зоне СВО как мощное средство поддержки штурмовиков. Здесь учат не просто стрелять, а вести залповый огонь, корректировать траекторию и оперативно менять позицию.

У каждого, кто подписывает контракт с Министерством обороны, разный опыт. Одни умеют обращаться с оружием, а другие ни разу не держали автомат в руках. За три месяца - именно столько идет подготовка перед отправкой в зону СВО - новички становятся уверенными бойцами.

Беспилотные системы на передовой - главная ударная сила и самое перспективное направление. Многие новобранцы до службы увлекались техникой и компьютерными играми, говорят, этот опыт помогает быстрее освоить управление.

Государство активно поддерживает тех, кто заключает контракт с Минобороны. При его подписании положены единовременные выплаты: президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве добровольцам дополнительно выплачивают миллион 900 тысяч рублей. В столице Центр отбора на службу по контракту работает на улице Яблочкова. Заявку можно подать онлайн, а дополнительную информацию получить по короткому номеру 117.