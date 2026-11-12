Минобороны показало кадры загрузки "Ярса" в пусковую установку, которая прошла в рамках перевооружения войск стратегического назначения.

Технологическую операцию провели с помощью специального механизма. Она заняла несколько часов. "Ярс" входит в ядерную триаду страны и значительно превосходит предыдущие системы. Эта межконтинентальная баллистическая ракета способна нести до четырех боевых блоков мощностью от трехсот до пятисот килотонн каждый и с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 12 тысяч километров.