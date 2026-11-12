Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву после трехсторонних переговоров по Украине, прошедших в Абу-Даби.

Американский борт приземлился в московском аэропорту "Внуково". Уиткоффа и Кушнера встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. В настоящее время кортеж спецпосланников выехал из аэропорта.

Как ожидается, они направятся в Кремль, где пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они запланированы на первую половину дня 12 ноября.