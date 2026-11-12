"Душу режут": опустошенная Лариса Долина отказалась от концертов

Лариса Долина призналась зрителям в Коломне, что после 55 лет на сцене чувствует себя эмоционально опустошенной. Последние события, по словам артистки, сильно ударили по ней и отразились на творчестве.

В конце выступления Долина попросила зрителей ненадолго ее отпустить, чтобы "отремонтировать душу" и залечить раны. "Душу режут. И понимаешь, что ты на каком-то этапе выдохся", - призналась певица.

К тому же, по словам артистки, она не привыкла работать вполсилы. "А я не умею выходить и петь на 99, только на 100", - заявила Лариса Долина. Поэтому певица и попросила поклонников на время отпустить ее со сцены.

Однако совсем исчезать с радаров артистка не планирует. По данным Mash, Лариса Долина собирается сниматься на телевидении, заниматься студентами и готовить новый репертуар. Вернуться к гастролям певица рассчитывает в следующем году.

Примечательно, что якобы в той же Коломне концерт певицы прошел без аншлага. Свободные места на балконе даже заполняли зрителями из партера.

Ранее артистка столкнулась с жесткой травлей после того, как отсудила у покупательницы роскошную квартиру в центре Москвы, которую сама же продала под воздействием телефонных мошенников. Однако новая собственница смогла доказать свое право на жилье и въехала в квартиру Долиной.

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