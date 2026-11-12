Ксения Собчак рассказала о разводе: "Это важная вещь"

Ксения Собчак не любит говорить о личной жизни. Но на сей раз скандально известная журналистка сделала исключение.

В интервью с Сергеем Бойцовым Ксения Собчак вспомнила о том, как в 2019 году рассталась с мужем, актером Максимом Виторганом. Ради общего сына Платона Ксения и Максим приложили много усилий, чтобы после развода создать комфортную атмосферу общения и не портить отношения.

Хотя, по признанию Собчак, это все сделать было очень тяжело. Однако бывшим супругам не хотелось, чтобы спустя время повзрослевший Платон узнал какие-то неприятные детали через Интернет, который, как известно, помнит все.

"Я тоже прошла нелегкий развод. Но я всегда держала в голове, и Максим, слава Богу, что мы должны все делать так, чтобы потом, когда ребенок вырастет и откроет Интернет, нам ни за что не было стыдно. Мы сохранили прекрасные отношения. Может быть, через насилие даже себя какое-то в начале, но для того, чтобы наш ребенок был счастлив. Это важная вещь", - подчеркнула Собчак.

Отметим, что после развода Ксения вскоре вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. В недавнем интервью она поделилась страхом, что супруг бросит ее ради молодой красавицы. "У мужа на работе сплошные нимфы малолетние. Ну расскажите мне, несчастной русской бабе, что вас тянет к этим молочным поросятам, зачем вам этот быстрый сахар? Вот чем я - опытная, умная, идеальный вариант для пауэр-капл - хуже этих профурсеток?" - задала риторический вопрос журналистка.

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