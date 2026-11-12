Принц Уильям выдвинул жёсткие условия для примирения с Гарри

Принц Уильям готов возобновить общение с младшим братом, принцем Гарри. Однако будущий король выдвинул одно категорическое условие, без выполнения которого переговоры о примирении не начнутся.

Как сообщает RadarOnline со ссылкой на королевского эксперта Роба Шутера, Уильям готов поговорить с Гарри по телефону или видеосвязи, но без присутствия их жен и детей. При этом у старшего брата есть одно требование, которое не подлежит обсуждению: Меган Маркл должна прекратить публично высказываться о принцессе Кэтрин.

"Никаких публичных комментариев, никаких конфиденциальных сообщений для прессы, никаких попыток втягивать жену и детей Уильяма в их семейные обиды и конфликты. Эта тема должна стать абсолютно запретной", — подчеркнул принц.

Сейчас ведётся подготовка к частному телефонному разговору или видеозвонку между братьями. "Так больше продолжаться не может", — заявил источник, близкий к королевской семье, предупредив, что многолетнее молчание между братьями делает семейные отношения всё более напряжёнными.

Разлад в королевской семье стал настолько заметным, что превратился даже в материал для комедийных шоу. "Двое взрослых мужчин избегают друг друга, из-за чего оба выглядят мелочными и глупыми. Их вражда уже превратилась в общенациональный повод для насмешек", — отметил источник.

Предстоящий разговор, если он действительно состоится, может стать поворотным моментом в затянувшемся конфликте между братьями. Однако, по мнению источников, последствия этого шага могут оказаться как положительными, так и отрицательными.

"Это может стать небольшим шагом в правильном направлении — или огромным шагом в противоположную сторону. Потому что чем больше Гарри и Меган говорят об Уильяме и его семье, даже в частных беседах, тем больший ущерб наносится самой монархии", — заключил эксперт.