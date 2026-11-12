Онкобольная Лерчек обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, в начале года узнала, что у нее рак. Шокирующее известие она получила вскоре после рождения четвертого ребенка.

А на днях суд подтвердил ее пятилетний условный срок, штраф в размере более 760 миллионов рублей, а также трехлетний запрет на профессиональную деятельность в Интернете.

Тем не менее, Лерчек хочет покинуть Россию и отправиться в Китай, чтобы продолжить лечение. В ожидании разрешения на отъезд Валерия написала обращение о помиловании на имя президента России Владимира Путина, сообщил Starhit ее адвокат Константин Третьяков.

Ранее обследование Лерчек выявило, что рак распространился практически по всему организму. Медики посоветовали блогеру пройти лечение за границей. Например, отправиться в Китай и попробовать уникальные местные технологии лечения. Однако без разрешения суда блогер не может покидать страну.

Напомним, что Валерия Чекалина борется с раком уже десять месяцев. Болезнь летом ненадолго отступила, дав Лерчек надежду. Но осенью наступило резкое ухудшение.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>