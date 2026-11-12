Слезоточивый газ и резиновые дубинки: Испания охвачена массовыми протестами

Погромы, ожесточенные столкновения с полицией и вандализм. Акция протеста в Барселоне переросла в беспорядки, которые не утихали до поздней ночи. Улицы города напоминали поля боя. Силовиков закидывали камнями, те отвечали слезоточивым газом. Демонстрации в рамках всеобщей забастовки - крупнейшей за последние годы - прошли по всей Испании. В ней приняли участие 4 миллиона человек. Волнения сотрясают и другие страны Европы.

Петарды и дымовые шашки – орудие протестующих. Слезоточивый газ и резиновые дубинки – орудие полиции. Этой ночью силовики в Мадриде, Барселоне, Гранаде действовали очень жестко. Складывалось впечатление, что спецназ настроен не просто разогнать митингующих. А пинками проучить едва ли не каждого, кто вышел на улицу. Протестовать.

Возможно, Карлос и еще сотни испанцев действительно протестовали мирно. Но куда больше в толпе оказалось тех, кто громил витрины, швырял в полицейских камни, поджигал мусорные баки. И это уже не митинг, а откровенные беспорядки.

Так или иначе, но пожаром народного недовольства вот уже вторые сутки охвачена вся страна. Испанцы негодуют – высокая инфляция и непомерно дороге жилье переполнили чашу терпения.

Испанские профсоюзы заявляют, что спад в экономике грозит серьезным кризисом. На 90 процентов остановлена работа автозаводов и морских портов. На 75 – предприятий энергетики. Еще более чем на 80 в коммунальных службах. Особая статья – образование. Десятки университетов давно не ремонтировали. Зарплаты и стипендии не покрывают расходы. А власти тратят миллионы евро на мигрантов. Поэтому среди митингующих так много студентов и молодежи. Не довольных своим правительством.

Кризис усиливается тем, что премьер Педро Санчес распустил парламент. И пока никаких намеков на компромисс. Ситуация только ухудшается. В Испании отменены 300 авиарейсов. Закрыты сотни магазинов. Более 70 человек задержаны – что только подогревает толпу к беспорядкам. Профсоюзы обещают превратить забастовку в бессрочную.

В Афинах – тоже грохот. Но пока только барабанный. Тысячи греков вышли на улицы требовать социальных реформ. И тоже, как в Испании – в первую очередь – доступного жилья. Высокая цена или рента все больше превращается в общеевропейский недуг.

Правительство пытается успокоить людей. Обещает в 2027 увеличить зарплаты. Сейчас средняя по стране – чуть больше 900 евро. Половина уходит на аренду жилья. А Евростат признает – треть молодых греков и так испытывает чрезмерную финансовую нагрузку. И это самый высокий показатель в Старом свете.