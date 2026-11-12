Собянин: Более 43 млн поездок совершено на Московских трамвайных диаметрах

Более 43 миллионов поездок совершили пассажиры за первый год работы Московских трамвайных диаметров. Эти маршруты соединили сразу 20 районов столицы с крупными жилыми, образовательными и деловыми центрами, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Первый маршрут проходит от станции метро "Университет" до Метрогородка. Второй соединяет "Чертановскую" и МЦД "Новогиреево". Это самый длинный городской трамвайный диаметр в мире - его протяженность 33 километра.

Линии обеспечивают пересадку на другие виды транспорта и проходят через четыре железнодорожных вокзала: Ленинградский, Ярославский, Казанский и Павелецкий. Пассажиров перевозят современные вагоны, которые могут проезжать больше 4 километров без подключения к контактной сети.