В Москве обсудили внедрение онлайн-сервисов в разных отраслях экономики

Развитие российских цифровых платформ обсудили на тематическом мероприятии в Москве. В национальном центре "Россия" собрались представители власти, бизнеса и ведущие эксперты и учёные.

Участники обсудили внедрение онлайн-сервисов и информационных систем в разных отраслях экономики - промышленности, сельском хозяйстве энергетике, транспорте. А также их применение в повседневной жизни и социальных сферах - здравоохранении, образовании.

Особое внимание уделили роли искусственного интеллекта и других перспективных технологий. И как отметили в ходе дискуссий, отечественные разработки успешно выходят на международные рынки.