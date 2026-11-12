В метро китайского Шэньчжэня начал курсировать поезд, посвященный Москве

Тематический поезд, посвящённый Москве, начал курсировать в метро китайского города Шэньчжэнь. Перед запуском состоялась торжественная церемония.

Состав будет ходить до 8 декабря по линии, соединяющей аэропорт и западные районы мегаполиса с его центральной частью. Снаружи на вагонах изображены достопримечательности Москвы, а внутри - зеркальные постеры, которые позволяют сделать фото на фоне знаковых мест нашей столицы.

Поезд запустили в рамках "Московских сезонов", которые стартовали в Китае в преддверии саммита АТЭС. Он пройдёт в середине следующей недели.