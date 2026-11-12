Цветы в порядке, и кот доволен: 5 проверенных средств для защиты комнатных растений от питомцев

Часто котики любят поиграть с землей из горшков, что стоят у нас на окнах. Как этого избежать? Есть несколько способов сделать так, чтобы и растениям, и котикам было хорошо.

Наблюдайте за питомцем

Возможно, животное портит цветок, потому что хочет устранить конкурента за удобное место на подоконнике. Попробуйте освободить для пушистика территорию, а горшок с растением переставить. Если вы любите кактусы, разместите их вокруг облюбованной драцены или хлорофитума.

Используйте накладки на землю

Бывает, что тяга котика к земле неистребима. Тогда попробуйте смастерить накладки на грунт. Их можно сделать из старого, плотного текстиля или пластиковой сетки. Также на маркетплейсах продаются специальные решётки. Обрежьте изделие по диаметру кашпо и положите сверху на почву. В большом цветочном горшке ваш питомец сможет лечь на такое приспособление и не повредит растение.

Другой интересный вариант — замульчировать землю декоративной галькой или еловыми шишками. Правда, есть вероятность, что пушистику понравится выбрасывать их из ёмкости. Но это меньшее из зол.

Разложите скотч

Если вам не хочется, чтобы животное гуляло по подоконникам — поместите на них скотч, липкой стороной кверху. Можно использовать двустороннюю ленту, но знайте, что она может оставить следы на поверхности. Котикам не нравится, когда что-то пристаёт к лапкам, поэтому они будут вести себя осторожнее.

Сделайте ограду

Радикальное, но эффективное средство борьбы. Купите в садовом магазине пластиковую сетку с крупными ячейками и оберните вокруг цветка. У вас должна получиться высокая оградка. Такой вариант подходит не для всех растений, но будет идеален для юкки, фикуса или высокой драцены.

Поставьте дополнительный лоток

Если животное обожает копаться в земле, дайте ему эту возможность: поставьте в коридоре таз или старый лоток, наполненный грунтом. Есть большая вероятность, что пушистик один раз развлечётся от души, а затем забудет о своём пристрастии.