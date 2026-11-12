Садальский обрадовался, что Алибасов не пришел на похороны Федосеевой-Шукшиной: "Человек омерзительный и отвратительный"

Накануне, 11 ноября, в Москве состоялись похороны известной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Однако на траурном мероприятии не было ее пятого мужа, продюсера Бари Алибасова.

Зато присутствовали участники его музыкальной группы "На-на". Они-то и объяснили журналистам, что Бари Алибасов чувствует себя неважно и вообще не хочет видеть Лидию Федосееву-Шукшину мертвой, а желает запомнить ее живой.

Зато актер Станислав Садальский обрадовался, когда узнал, что Бари Алибасов отсутствовал на похоронах прославленной актрисы. "Я до сих пор корю себя и очень мучаюсь тем, что когда-то познакомил их на „Нике“. Он человек омерзительный и отвратительный, который только использует людей... И слава Богу, что этой гадости — Алибасова — там не будет, что он не стоит у гроба", - приводит слова Садальского Starhit.

Однако Бари Алибасов прислал венок, на ленте которого было написано: "Лидуше, прекрасной части моей жизни". К слову, продюсер был пятым и последним мужем Федосеевой-Шукшиной.

Напомним, Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября. Народной артистке РСФСР было 88 лет. Свои последние дни она провела в больнице. Вдова Василия Шукшина находилась в тяжелом состоянии, медики боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

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