В Майкопе, Омске и Донецке задержали четырех украинских агентов

Сотрудники ФСБ задержали четырех украинских агентов в трех регионах страны.

Операция прошла в Майкопе, Донецке и Омске. Установлено, что трое россиян и один иностранец передавали Киеву сведения об участниках спецоперации и объектах оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического комплекса.

Полученная врагом информация планировалась использоваться для совершения диверсионно-террористических актов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Украинские спецслужбы обещали своим агентам крупное денежное вознаграждение.

Возбуждены уголовные дела по ряду статей, в том числе о госизмене. Задержанные арестованы.

Ранее сотрудники ФСБ раскрыли агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области.