Анастасия Ракова сообщила о возобновлении работы мобильных пунктов обогрева для бездомных

У столичных вокзалов заработали мобильные пункты обогрева для бездомных людей. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Как отмечается на официальном портале мэра Москвы, мобильные пункты дежурят около вокзалов каждый день с 20 часов до 8 утра. Специалисты при необходимости могут вызвать экстренную помощь.

"С наступлением холодов особая поддержка нужна людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Укрыться от непогоды помогут мобильные пункты обогрева — отапливаемые микроавтобусы “Социального патруля”. С 1 ноября по 31 марта они будут доступны на площадях у Ярославского, Курского, Павелецкого, Киевского и Белорусского вокзалов. За прошлый холодный период за помощью в мобильные пункты обратились около 600 раз. Здесь люди могут согреться, получить теплые вещи, поговорить со специалистом и, главное, узнать, как город может помочь вернуться к полноценной жизни. Нередко это становится стартовой точкой для построения дальнейшего маршрута помощи", — рассказала Анастасия Ракова.

Мобильные пункты обогрева будут работать до конца марта следующего года.

"Москвичам, которые встретили на улице бездомного человека и хотят ему помочь, следует обратиться в диспетчерскую службу Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки по телефонам: +7 499 357⁠-01⁠-80, +7 903 720⁠-15⁠-08 либо через единую службу помощи по номеру: 112. Вызовы принимают круглосуточно", - говорится в сообщении.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин наградил лучших специалистов центров госуслуг "Мои документы". Первый центр заработал в районе Лефортово в августе 2011 года.