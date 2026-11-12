Юрист рассказал, что может помешать Путину помиловать Лерчек

Блогеру Валерии Чекалиной могут отказать в помиловании, так как она не признала свою вину.

Об этом РИА Новости сообщил юрист Никита Тарновский. Более того, при прошении была нарушена процедура подачи ходатайства: по закону прошение подается через территориальную комиссию, а не напрямую в администрацию президента.

"Процесс принятия решения может затянуться", - сказал он.

Тарновский добавил, что в законе не прописан исчерпывающий перечень оснований для помилования. Комиссия будет смотреть комплексно: оценит общественную опасность преступления, поведение Лерчек, состояние ее здоровья, семейный статус и другое.

Ранее адвокат Лерчек заявил, что его подопечная попросила президента России Владимира Путина о помиловании.

5 ноября Мосгорсуд приговорил Лерчек к пяти годам условно, штрафу в 763,5 миллиона рублей за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов по подложным документам.

У блогера четверо несовершеннолетних детей и рак желудка четвертой стадии.