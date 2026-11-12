Больная раком Алена Рапунцель пережила самый тяжелый день: "Мечтаю, что скоро все закончится"

Звезда "Дома-2" Алена (Рапунцель) Савкина рассказала, что два месяца борется с раком. Болезнь у девушки обнаружили в запущенной, четвертой стадии.

Рапунцель-младшая долго не решалась сообщить о своей беде, но после признания Алена стала более откровенной с поклонниками в соцсети. Она даже опубликовала фото и видео из онкоцентра, показав, как рак изменил ее внешность. Савкиной пришлось расстаться с роскошными волосами.

Сейчас Рапунцель проходит третий курс химиотерапии в московской больнице. Выпускница телестройки вышла на связь в личном блоге и рассказала о своем состоянии.

"Почти закончился третий курс. Скажу, что он пока самый тяжелый — и морально, и физически. С химией я продолжаю тяжелые антибиотики, так как пневмония была осложненной, круглосуточно на капельницах", — призналась Алена.

По словам Рапунцель, она третий месяц находится в клинике и очень скучает по детям, мальчикам запретили навещать ее в больнице. "Безумно мечтаю, что я выдержу всё, и скоро это закончится", — написала Рапунцель.

Алена поблагодарила поклонников за поддержку в этот тяжелый жизненный период. "Спасибо за огромную, колоссальную веру в меня. Я всё читаю, каждое сообщение", — написала она на своей странице в соцсети.