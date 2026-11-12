Внучка-качок пропустила похороны Лидии Федосеевой-Шукшиной

Накануне, 11 ноября, в одноим из столичных храмов состоялась панихида по Лидии Федосеевой-Шукшиной. На траурном мероприятии присутствовали ее коллеги и родные. Однако любимой внучки Анны видно не было.

Наследница Анна родилась у средней дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной Марии. Однако лишь впоследствии оказалось, что между родными людьми годами были сложные отношения. В телешоу Аня жаловалась на тиранию матери, в итоге порвав с ней все связи.

По слухам, именно поэтому Шукшина и не явилась на похороны бабушки. А еще говорят, что Анна пропустила траурную церемонию, потому что на днях перенесла пластическую операцию на лице. Как передает Starhit, врачи запретили ей плакать, вот Анна и была вынуждена остаться дома.

Отметим, что сама Шукшина в своих соцсетях пока никак не объяснила отсутствие на похоронах именитой бабушки.

Ранее Анна сообщила, что сделала липосакцию щек, а также блефаропластику. Она высказала мнение, что грыжи под глазами у нее могли появиться из-за увлечения паурлифтингом. Однако отказываться от своего хобби Шукшина не собирается.

Напомним, Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября. Народной артистке РСФСР было 88 лет. Свои последние дни она провела в больнице. Вдова Василия Шукшина находилась в тяжелом состоянии, медики боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

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