В Кремле назвали тему переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

Президент России Владимир Путин обсудит со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером вопросы украинского урегулирования.

Москва и Вашингтон сегодня будут искать выход к прочному урегулированию кризиса, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Все вопросы, связанные с достижением мирного урегулирования", - отметил он.

Утром 12 ноября спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву после трехсторонних переговоров по Украине, прошедших в Абу-Даби. В аэропорту "Внуково" их встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Переговоры американцев с Владимиром Путиным запланированы на первую половину дня.

Уиткофф, находясь в Москве, выразил надежду, что после трехсторонних переговоров все стали на шаг ближе к миру.