"Прохвост": Розанова высказалась о разведенном Ефремове после того, как сошлась с ним

Накануне, 11 ноября, свой день рождения отметил известный актер Михаил Ефремов. Его поздравила Ирина Розанова, записав видео с другими коллегами.

В настоящее время артист готовится к новому спектаклю. Скоро зрители увидят его в постановке "Васса Железнова". Партнершей Михаила Ефремова стала актриса Ирина Розанова. Она сыграет главную роль.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" сошедшаяся в одной постановке с Ефремовым Розанова опубликовала видео, в котором поздравила коллегу с днем рождения. К ней присоединились и другие артисты, задействованные в спектакле: Сергей Баталов, Анна и Надежда Михалковы, Андрей Баков и другие.

"Не Прохор он, а прохвост", - заявила в камеру Ирина Розанова.

Артисты, не выходя из образа, обступили праздничный торт, а именинник задул свечу. "Надеюсь, играть мы будем лучше, чем поздравлять", - с улыбкой отметила режиссер постановки Надежда Михалкова.

Отметим, что сам именинник старался держаться в тени и не привлекать большого внимания. Однако он с чувством поблагодарил коллег.

Интересно, что, по слухам, репетирует спектакль вместе с Михаилом Ефремовым и его любовница, 43-летняя актриса Дарья Белоусова. После развода актер оставил все имущество бывшей жене, а сам снял квартиру и поселился там с молодой возлюбленной.

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