Накипело: вот почему 16-летний сын Полины Дибровой остался жить с отцом

Дмитрий и Полина Дибровы развелись в сентябре прошлого года. Жена ушла от телеведущего к соседу-миллиардеру. У бывших супругов подрастают трое общих сыновей: Александр, Федор и Илья.

Старший наследник пары решил после развода родителей остаться с отцом. Младшие же дети живут с мамой и ее новым возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком. Чтобы сыновьям было удобно общаться с папой и мамой, Роман и Полина сняли дом рядом с виллой Диброва. Младшие мальчики в любой момент могут навестить отца, а старший побыть с мамой.

Вот только подписчики Полины не могут принять такое разделение. Накануне Диброва устроила в личном блоге традиционную рубрику "вопрос-ответ". Люди тут же поинтересовались судьбой 16-летнего Саши. Публику волновало, почему подросток решил уйти к отцу. Полину такая формулировка задела, у многодетной мамы накипело. Она пояснила, что сын никуда не уходил, а просто остался в своем родном доме.

"Вообще, я не понимаю момента, почему он не может остаться с папой. У него там своя комната, это его дом, он там вырос — пусть живет там, где хочет. Я совершенно не тяну одеяло на себя, взрослый парень, пусть сам выбирает", — заявила Диброва.

Бизнесвумен отметила, что семья не потеряла связь. Саша учится в одной школе с младшими братьями, поэтому они видятся каждый день. Кроме того, недавно они все вместе отдыхали в Китае.