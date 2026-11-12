Роскошная жизнь мамы Наташи Королевой в Майами оказалась обманом: прокололась на мелочи

Мать Наташи Королевой Людмилу Порывай вывели на чистую воду. Жизнь у любительницы похвастаться своим богатством, не такая уж и роскошная.

Людмиле Порывай 80 лет, она уже давно имеет американский паспорт. Женщина официально нигде не работает, живет на пенсию в 600 долларов. Изредка у Людмилы Ивановны бывают подработки — она записывает задорные ролики с поздравлениями.

Квартира Порывай расположена в Майами. По словам самой мамы Наташи Королевой, жилье находится в престижном районе и имеет вид на океан.

Людмила Ивановна ведет блог, в котором рассказывает своим подписчикам, как устроиться в Америке, какие магазины и рестораны лучше посещать в Майами, где встретить соотечественников и другие полезные вещи о жизни в США. Часто показывает она предметы роскоши. Однажды пенсионерка решила похвастаться шикарным автомобилем. Она опубликовала ролик, в котором сидит за рулем Bentley.

Журналисты поинтересовались у автоэксперта, действительно ли машина, которой так гордится Порывай, стоит баснословную сумму. "Если я понял правильно из видео, то это Bentley Continental Flying Spur. Они выпускались до 2012 года. Если взять рынок 10-12 года, то от трех до четырех с половиной миллионов рублей. Bentley по факту — это далеко не топ. В Штатах еще дешевле. Может быть, аукционная тачка какого-нибудь 2006 года. Так там вообще 20-30 тысяч долларов. В общем, понт ради понта", — разоблачил маму Наташи Королевой в беседе с "Экспресс газетой" специалист.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

С квартирой ситуация еще интереснее. Из апартаментов действительно открывается вид на океан, но боковой и очень далекий. Но зато прямо под окном расположилась огромная мусорка.