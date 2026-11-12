"Куда делась красота?": народ ахнул от вида гимнастки Алии Мустафиной

В Сети идут бурные обсуждения фото Алии Мустафиной, которая несколько лет назад покинула профессиональный спорт. Многочисленные поклонники гадают, почему прославленная гимнастка так сильно изменилась.

Все началось с того, что в Интернете появилась фото Алии Мустафиной 2025 года. Знаменитую спортсменку сняли во время соревнований в академии спорта "Динамо". Там летом прошлого года проходил Международный турнир "Кубок сильнейших спортсменов". Увидев снимок Мустафиной, интернет-пользователи ахнули, не поверив своим глазам.

В частности, они удивились преображению спортсменки, которая раньше считалась одной из самых привлекательных в спортивной гимнастике. "Куда делась красота?", "Это точно Алия Мустафина?", "Это Мустафина? Может, она болеет чем-то?", "Я не верю своим глазам. Что с ней стало?" - ахнули комментаторы в Сети.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Знающие люди, впрочем, говорят, что тут нет какой-то одной глобальной трагедии, скорее сложился комплекс причин, связанных с этапом в жизни Алии. Дело в том, что пять лет назад Мустафина официально завершила спортивную карьеру.

До этого она уже несколько лет выступала с ограничениями из-за травм — в частности, после разрыва крестообразных связок колена в 2011 году, операций и долгого восстановления. Когда карьера спортсменки заканчивается, уходит и очень интенсивный режим: многочасовые выматывающие тренировки, жесткий контроль питания и постоянный фокус на поддержании минимального веса, который необходим в гимнастике. Без этой ежедневной нагрузки организм естественным образом меняет состав тела — мышечная масса может немного снижаться, а доля жировой ткани расти.

Кроме того, на образ жизни спортсменки могли повлиять и личные события — например, в 2018 году она развелась с мужем. Кстати, сама Мустафина подчеркивала, что в гимнастике важнее быть сильной, а не худой.

Для нее был смысл в том, чтобы тело являлось функциональным — "таскать и переворачивать" себя, а не гнаться за минимальными цифрами на весах. Поэтому она не рассматривала набор веса как проблему, требующую срочного решения ради спорта, а воспринимала как естественный переход к новому этапу.

Отметим, что в настоящее время Алия Мустафина, хоть и закончив профессиональную спортивную карьеру, совсем из гимнастики не ушла. Она является тренером женской сборной России.