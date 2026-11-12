Собянин: Завершили проходку левого тоннеля от станции "ЗИЛ" до "Острова мечты"

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс объявил о завершении проходки левого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" на Бирюлёвской линии метро. Она проходит под затоном Новинки. Действующей Замоскворецкой линей. А также сразу между двумя проспектами. Поэтому работы потребовали практически ювелирной точности.

Очень ответственный и волнительный момент. Щит с прекрасным именем "Елена" преодолевает последние метры пути и завершает свою работу. Тоннель между станциями "ЗИЛ" и "Остров мечты" Бирюлевской линии метро длиною почти полтора километра проложили всего за полгода. И темп, подчеркивают строители, действительно отличный, учитывая, в каких непростых условиях приходилось вести щит.

"Завершили проходку левого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров мечты" на Бирюлевской линии метро. Трасса проходит под затоном Новинки, наземным участком Замоскворецкой линии метро, проспектами Лихачева и Андропова. Максимальная глубина залегания – 29 м. Работы потребовали практически ювелирной точности. Сразу после старта щит "Елена" прошел под оборотными тупиками станции "ЗИЛ" Троицкой линии. Расстояние между ним и конструкциями действующего метро составляло меньше 1 м. Чтобы исключить риск повреждения сооружений, снизили скорость проходки, тщательно контролировали объeм вынимаемого грунта и круглосуточно следили за возможными деформациями", – сообщил Собянин.

Щит "Елена" стартовал из так называемого бетонного саркофага. Это сложная монолитная конструкция, от которой тоннелепроходческий комплекс как бы отталкивается. Такую технологию при строительстве метро используют не всегда. В тех случаях, когда работают в очень стесненных условиях. И когда котлован находится в водонасыщенных грунтах. Бетонный массив обеспечивает герметичность при запуске щита.

"Нам было необходимо предотвратить вынос каких-либо земляных грунтовых масс. И данный саркофаг предотвращал эти мероприятия. Мы сформировали бетонный массив, так называемый саркофаг, от которого домкраты, все двадцать штук, отталкивались и набирали скорость для прохода через стенки железобетонного массива станции "ЗИЛ", - сообщил Владимир Кулаков, генеральный директор компании "Трансметрогрупп".

Конечно, перед запуском щита все параметры маршрута заносили в специальную программу. Отклонение от заданного пути даже на пару миллиметров, особенно в центре города, где переплетено множество важнейших коммуникаций, привело бы к непоправимым последствиям. Навигационная система, встроенная в тоннелепроходческий щит, помогла обойти стороной все препятствия.

"Допуски, которые реализует данная система, позволяет выходить щитам с погрешностью до полусантиметра из точки А в точку Б. Эти точки разделяет между собой до полутора, двух и трех километров. Вся эта навигация осуществляется под землей с привязкой к дневной поверхности", - рассказал Константин Цаллагов, заместитель главного инженера АО Объединение "Ингеоком".

Общая протяженность нового радиуса - больше 22 километров. Он пройдет через восемь районов на юго-востоке столицы. Улучшится транспортная доступность для миллиона москвичей. Это направление сейчас активно развивается. Строятся новые жилые комплексы, объекты социальной инфраструктуры. Люди с нетерпением ждут открытия Бирюлевской линии метро.