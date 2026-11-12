Вестибюли более 50 станций метро Москвы получили архитектурно-художественную подсветку

В столице украсили архитектурно-художественной подсветкой вестибюли 51 станции метро. Для каждого здания разработали индивидуальный проект.

Лампы установили под определённым углом, чтобы подчеркнуть все особенности фасадов - орнаменты, элементы декора и ниши. Большинство вестибюлей украсили белой подсветкой с тёплым оттенком. А корпусы ламп покрасили так, чтобы днём они были незаметны. Светильники компактные, устойчивые к перепаду температур и долговечны.

"Особое внимание уделили сохранению исторических материалов. При натуральном камне сверление не допускалось, светильники крепили на индивидуальных кронштейнах. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы бережно сохраняем историческое наследие Московского метрополитена, вписывая его в архитектурный облик столицы", - сообщил Антон Богачев, пресс-секретарь московского метрополитена.