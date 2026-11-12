Важны детали: как дом на Старой Басманной приобрел свой узнаваемый облик

От серых стен - до арт-пространства. Здание на Старой Басманной, которое ещё называют "Домом Дракулы", уже городская легенда. Причём, активные участники перемен - сами жильцы. Сначала по их инициативе невзрачный фасад поменял цвет, затем преобразился интерьер. Теперь дело дошло и до массивной входной двери. А ведь поначалу не всё пошло по плану.

"Дом Дракулы" - так когда-то называли эту четырёхэтажку жители Басманного района из-за необычного черного фасада. Но до капитального ремонта дом ничем особенным не выделялся. Выцветшие грязно-желтые стены, облупившаяся краска, местами оголившийся кирпич. Фасад был в ужасном состоянии, вспоминает Тамара Карасёва.

"В 2017 году начинается капремонт, и я выхожу на улицу и вижу, что здесь люди собираются перекрашивать фасад. И тут из-за того, что я собственно архитектор, я думаю, а можно покрасить в какой-нибудь собственный цвет? Они такие "Ну вообще, да, возможно, если вы проведете собрание собственников", - рассказала она.

Вдохновившись голландской архитектурой, Тамара подготовила дизайн-проект в серых тонах. Соседи идею поддержали. Но что-то пошло не по плану.

"Я прихожу с работы и вижу - на тросах висит один одинокий ковбой и красит дом в черный цвет. Он, короче говоря, перепутал, и естественно все вокруг в шоке. С течением времени он посерел так, как нужно как раз. На два-три тона светлее", - рассказала Тамара Карасёва.

Подъезд дома тоже был в плачевном состоянии: старая зеленая краска облупилась, на лестничных площадках было темно и неуютно. Сохранить перила начала 20 века не удалось. Зато ограждения под ними и историческая лестница остались целыми.

"Очень красиво в итоге получилось, круг замкнулся, и домик превратился в домик-пряник. Он черный - прекрасный снаружи и серый - симпатичный внутри", - рассказала Тамара Карасёва.

Но внешний облик дома складывается не только из фасада. Важны детали. Например, подъездная дверь в этом доме на Старой Басманной совершенно не радовала жильцов.

Теперь жильцов встречает улыбающийся Владимир Татлин. Когда-то один из основоположников русского авангарда, жил здесь и работал. Дизайнер Николай Пере решил отойти от привычного образа художника – сурового и холодного, и показать его с другой стороны.

"Улыбающихся фотографий Владимира Татлина не оказалось, и мы соответственно сделали так, что он стал улыбаться с помощью нейросетей", - отметил Николай Пере.

Так инициатива жителей может преобразить дом. Но прежде, чем воплощать задумку, нужно убедиться, что, например, новый цвет фасада будет соответствовать архитектурному облику города. Для этого понадобится колористический паспорт здания. Если он не оформлен, получить документ можно в Департаменте градостроительной политики. С ним же необходимо согласовать проект преображения дома - чертежи всех фасадов и ведомость окраски. Предварительно заручившись поддержкой жильцов.

"Все виды ремонта должны одобряться на общем собрании. Поэтому даже если граждане решили поменять дверь, поменять цвет краски определенного вида они должны эти решения утвердить на общем собрании. Необходимо собрать минимально 50% голосов всех собственников, кто живет, не живет, жилые, не жилые помещения", - пояснил Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП России, юрист.

И желающих преобразить облик своих домов становится все больше. Ведь привычное необязательно должно оставаться неизменным.