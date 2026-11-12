Красивые, но смертельно опасные! В Московском зоопарке впервые родились три детёныша акантофисов - змей, которые очень редко размножаются в неволе.

Едва крохотные змейки вылупились - тут же покинули родителей: сентиментальность явно у них не в почёте. Сейчас сотрудники помогают им научиться есть.

Но главные трудности - уже позади. Дело в том, что акантофисы очень ядовиты и коварны, поэтому в неволе крайне трудно подобрать пару и создать нужные условия, чтобы змеи вывели потомство, не навредив человеку.

В Московском зоопарке с задачей справились - и это редчайший случай в мировой практике.