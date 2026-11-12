Зеленский пожаловался на "значительные сбои" в работе Starshield

Украинские военные вновь столкнулись с ограничениями в работе спутниковой системы Starshield, используемой ВСУ.

Ситуация наблюдается по всей линии фронта, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, действуют системные ограничения скорости на уровне 161 километр в час, что усложняет перехват российских реактивных дронов.

"Уже есть попадания из-за того, что средства ущерба не развивают достаточную скорость и не успевают перехватить", - посетовал Зеленский.

Обстоятельства снижения скорости Starshield выясняются. Киев находится в контакте с американской стороной, передает ТАСС.

В прошлом месяце SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для ВСУ. Основатель Илон Маск отметил, что его спутниковая система не должна использоваться для наступательных боевых действий, а только для обороны.