Путин обсудил с Рахмоном отношения России и Таджикистана

Отношения России и Таджикистана обсудили сегодня Владимир Путин и Эмомали Рахмон. Накануне президенты участвовали в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве.

Как подчеркнул российский лидер, в центре внимания были вопросы безопасности в регионе. Путин положительно оценил итог дискуссий.

Путин: Мы подтвердили общий настрой на совместную работу в этой важнейшей области. Сегодня, как и договорились, посвятим нашу встречу двусторонним отношениям, которые носят безусловно стратегический характер, развиваются очень позитивно, и в сфере экономики, и в гуманитарных вопросах. Благодарны вам, - всё время это подчёркиваю - за внимание к русскому языку в Таджикистане.