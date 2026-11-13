Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Перед выходными разберите одно дело, которое постоянно вспоминается перед сном. Решите хотя бы, что делать дальше. Определенность поможет переключиться на отдых.

Тельцы

Не соглашайтесь провести выходные вдвоем, если на самом деле ждете компанию. Скажите партнеру о планах заранее. Так легче договориться и избежать разочарования.

Близнецы

Вечером Меркурий завершает ретроградное движение. Не требуйте немедленного ответа на старый вопрос. Сегодня достаточно спокойно напомнить о себе. Дайте собеседнику время вернуться к обсуждению.

Раки

Не позволяйте родственникам решать за вас вопрос, который касается только вашей жизни. Выслушайте совет, но оставьте решение себе. Спокойного объяснения своей позиции будет достаточно.

Львы

Похвалите себя за сделанное на неделе, даже если не все успели. Список оставшихся дел не отменяет усилий. Вспомните хотя бы один результат.

Девы

Если хотите провести выходные в одиночестве, заранее предупредите об этом друзей. Сами решите, чем займетесь. Тогда свободное время станет желанным отдыхом.

Весы

Не делайте выводов о знакомстве по одному неловкому свиданию. Венера еще ретроградна. Возможно, вы волновались, а следующая встреча пройдет свободнее.

Скорпионы

Перед общим ужином спросите домашних, какую тему они хотели бы обсудить. У каждого могут накопиться новости. Дайте слово не только самым разговорчивым.

Стрельцы

Не спорьте с друзьями о том, какой отдых считается правильным. Вы вправе выбрать разное и остаться при этом в хороших отношениях.

Козероги

Луна в вашем знаке. Завершите неделю делом, результат которого будет виден. Выберите посильную задачу. Большой проект перед выходными начинать совсем не обязательно.

Водолеи

Пригласите в общую компанию знакомого, которому пока трудно освоиться. Представьте его друзьям. Общая тема поможет человеку не остаться в стороне.

Рыбы

Не откладывайте отдых до момента, когда закончится абсолютно вся работа. Назначьте время для себя и близких. Работа может подождать до понедельника.