Смогла вернуть красоту: вот как сейчас выглядит модель Анжелика Тартанова, которая лишилась части черепа

Модель Анжелика Тартанова едва не погибла в конце ноября прошлого года. Девушка попала в больницу без сознания. Было установлено, что ее избили до полусмерти. Несколько дней модель провела в коме, врачи удалили ей часть черепа. Спасти жизнь Анжелике удалось, но она забыла все, что произошло перед комой.

Следователи выяснили, что избил девушку ее любовник. Анжелика помнит, что жила с Дмитрием Кузьминым, но не может и предположить, из-за чего возлюбленный на нее напал. Тартанова говорит, что Кузьмин хороший человек и никогда ранее не делал ей ничего плохого. Более того, девушка простила своего обидчика.

2 мая стало известно, что Дмитрий скончался. По предварительным данным, у мужчины остановилось сердце на фоне переживаний из-за скандальной истории. Дмитрий сильно нервничал, у него обострились старые проблемы. Кузьмин перенес две операции на сердце, но старания медиков были напрасны.

Тартанова же пришла в себя и практически полностью восстановилась. Модель сделала стильную стрижку, перекрасилась в брюнетку. Анжелике удалось вернуть свою красоту.

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После преображения девушка перестала общаться с теми, кто поддерживал ее в сложный период восстановления. На это пожаловались в беседе с msk1.ru близкие Тартановой.

"Человек в Москве занимается своими делами, блогерством каким-то. У нее появились подруги. Она считает, что всего добилась сама. Сейчас выставляет статусы, где пишет, что пережила в то время, что она такая бедная и несчастная. Если бы не ее подруги, то все было бы нормально. Там идет посыл, что все плохие. Но где же были все эти подружки, когда она лежала в больнице неопознанная две недели. И никто ее не искал, кроме близких. Как только ее починили, она начала вести себя вот так", — посетовали в окружении модели.

В личном блоге Анжелика действительно показывает свое преображение после жуткого избиения. Модель получила страшную травму, и просто чудо, что она смогла вернуться к нормальной жизни.