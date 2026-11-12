75-летняя Ирина Алферова задрала юбку на сцене

Ирина Алферова в свои 75 лет еще ого-го, решили пользователи Сети, увидев свежие кадры с прославленной артисткой. Звезда фильмов о трех мушкетерах продолжает играть на сцене.

Поводом для восхищения стала публикация дочери Ирины, актрисы Ксении Алферовой, которую та выложила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". На видео 75-летняя артистка зажигательно танцует на сцене, вертя юбкой.

Многочисленные пользователи Сети высказали восхищение красотой и энергичностью Ирины Алферовой, которая продолжает активно работать. В последнее время знаменитая "Констанция" не так часто радует зрителей в кино, зато доставляет удовольствие театралам.

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Прославленная актриса ведет закрытый образ жизни. Она редко посещает светские мероприятия, почти не снимается на телевидении и не дает интервью. Вместо этого Ирина Алферова сосредоточилась на работе и личной жизни.

Ранее актриса потеряла мать. Ксении Архиповне Алферовой было 103 года. Она часто мелькала на фото и видео в блоге своей именитой внучки, которую, собственно, и назвали в ее честь. Ксения Алферова часто публиковала ролики, где разговаривала с бабушкой, выставляла ее рассуждения о жизни, публиковала кадры с дней рождения.

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