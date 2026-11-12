Крупный скандал разгорается вокруг Молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде

Крупный скандал разгорается вокруг Молодёжного чемпионата мира по хоккею. Власти Канады, которая принимает первенство, отказались выдать визы российским спортсменам. И они не смогут выступить.

Это несмотря на решение арбитражного суда, которое вернуло нашу сборную на международную арену. Команду уже включили в расписание турнира. Однако семь национальных федераций его не одобрили. И таким образом начали бойкот чемпионата.

Как уже заявил наш посол в Канаде, официальная Оттава испугалась честной конкуренции на льду. А подобные действия наносят урон спортивной репутации страны.