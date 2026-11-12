Арестован водитель, который протаранил на автомобиле отель "Москва-Сити"

Сегодня Пресненский суд столицы арестовал Магомеда Алиева, который несколько дней назад на автомобиле протаранил двери отеля "Москва-Сити".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он обвиняется в хулиганстве. По данным полиции, злоумышленник попытался попасть в здание, однако охранники не пустили его из-за агрессивного поведения. Тогда хулиган сел за руль, и несколько раз въехал в двери, после чего вышел из салона и начал танцевать лезгинку.

Как сообщили в суде, так он хотел вызвать общественный резонанс и противопоставить себя обществу. Хулиган пробудет под арестом до 9 января.