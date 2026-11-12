"Это сейчас мои последние секунды": актриса Карина Разумовская вышла на связь с тревожным сообщением

Карина Разумовская рассказала о том, что с ней случилось в лесу в Карелии. Известная актриса призналась, что еле выжила.

Сегодня, 12 ноября, в прокат выходит фильм "Лес". Главные роли в ленте сыграли Лянка Грыу и Карина Разумовская. Для последней эта работала стала вызовом: она никогда не снималась в фильмах такого жанра, а кроме того, ей пришлось работать в крайне тяжелых условиях, передает Woman.ru.

"В фильме есть момент, когда Вика и Лика лежат без сознания в лесу под дождем. И дождь делался не из специальной киношной дождевой установки, а из пожарных брандспойтов, то есть это очень сильная струя. А я вообще очень боюсь воды, глубины, боюсь утонуть. Мы лежали, мне вода заливалась в нос, в рот, в уши, я ничего не слышала, даже никаких команд режиссера. Это мощная адская струя, мне казалось, я там и умру. То есть мне буквально казалось, что это сейчас мои последние секунды. Вода везде, ты не можешь дышать. Это был по-настоящему страшный для меня момент", - рассказала Карина Разумовская в новом интервью.

Тем не менее, призналась актриса, она очень любит свою работу, она ее вдохновляет. При этом Разумовская отметила, что весьма разборчива в ролях и соглашается только на то, что ей интересно и хочется сыграть. А дома ее ждет семья, которая является для нее поддержкой и опорой.

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