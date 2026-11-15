Признание королевского фотографа: "Я сказал, что принц Гарри лысеет — он отомстил"

Артур Эдвардс, кавалер ордена Британской империи, который на протяжении пяти десятилетий фотографировал членов королевской семьи, поделился воспоминаниями об отношениях с принцем Гарри. Однажды он в телеэфире рассказал, что младший сын Карла III начинает лысеть, герцога Сассекского это очень задело.

Фотограф неоднократно сопровождал Гарри в зарубежных поездках. В 2015 году во время посещения молодёжного центра в Мангере в Новой Зеландии. Принц присоединился к детям, которые рисовали с помощью отпечатков ладоней.

Артур вспоминал, как Гарри неожиданно пересёк комнату и приложил свою покрытую краской ладонь прямо к лысой голове фотографа. На голове Эдвардса остался огромный фиолетовый отпечаток руки. Дети, наблюдавшие за происходящим, разразились громким смехом.

"Попался!" — торжествующе воскликнул Гарри.

Артур с юмором отнёсся к выходке принца и поддержал шутку. Однако позднее, когда они смывали краску, фотограф решил выяснить, что именно побудило принца устроить этот розыгрыш.

"Гарри, зачем ты это сделал?" — спросил он. Ответ принца оказался неожиданным. "Потому что сегодня утром ты выступил по телевизору и рассказал всем, что я лысею", — объяснил Гарри.

Артур попытался оправдаться, объяснив, что всего лишь пересказал разговор, который сам принц накануне вёл с одной из женщин во время встречи с местными жителями в новозеландском городе Уонгануи. Во время той встречи женщина обратилась к Гарри со словами: "Вы очень похожи на своего отца". На что принц ответил: "Я лысею, как и мой отец".