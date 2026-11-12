Семья Игоря Сорина распалась после его загадочной смерти: отец ушел к молодой и родил с ней новых сыновей

Солист группы "Иванушки International" Игорь Сорин умер 4 сентября 1998 года при странных обстоятельствах. А 10 ноября 2026 года ему бы исполнилось 57 лет.

Мало кто знает, что стало с семьей артиста после его смерти. Родители Игоря, Светлана Сорина и Владимир Райберг, которые прожили вместе больше 30 лет, развелись через год после гибели сына. Причиной этого развода стала не только общая боль от потери единственного отпрыска, но и вполне конкретная женщина — 19-летняя поклонница Игоря по имени Анна.

Дело в том, что после смерти Сорина фанатки то и дело наведывались к его родителям. Чаще всех там бывала именно Анна. Супруга даже не подозревала, что муж за ее спиной закрутил с молодой поклонницей их сына роман. Все вскрылось, когда Анна появилась в их доме с большим животом. Владимир не стал отпираться и признал ребенка.

На тот момент отцу Сорина было около 60 лет. Оформив развод, он женился на Анне. В этом браке родились сыновья Марк и Милан. Однако спустя несколько лет Владимир и Анна расстались. А в 2020 году в возрасте 82 лет отца Игоря Сорина не стало.

Что касается матери певца, то после развода Светлана нашла силы жить дальше. Она посвятила себя помощи трудным подросткам, работала в библиотеке и создала детский театр, а в 2001 году снова вышла замуж и обрела личное счастье, сообщает Woman.ru.