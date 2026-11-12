Путин начал встречу с американскими переговорщиками

В Кремле в четверг, 12 ноября, началась встреча президента России Владимира Путина с представителями лидера Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Американские посланники прибыли в Москву после двухдневных переговоров в Абу-Даби, посвященных урегулированию конфликта на Украине.

Участие во встрече принимают также помощник президента России и глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Как заявил глава государства, встречая гостей, он рад вновь приветствовать их в Москве. Особо Владимир Путин попросил передать благодарность своему американскому коллеге Дональду Трампу за организацию контактов Москвы и Киева, а также первой леди США Мелании Трамп за участие в решении гуманитарных вопросов. Стивен Уиткофф, в свою очередь, поблагодарил Владимира Путина за прием.

Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Владимир Путин отметил, что в Абу-Даби у американских переговорщиков "были контакты и с представителями объединенной Европы" — оценки Уиткоффа и Кушнера "с европейского угла тоже имеют значение для нас".

Незадолго до начала встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в комментарии журналисту Павлу Зарубину, что общение с Уиткоффом и Кушнером — лишь один из пунктов сегодняшнего рабочего графика Владимира Путина. На вопрос о том, означает ли наличие дальнейших планов ограниченность встречи по времени, Песков подчеркнул, что глава государства "никогда в интересах дел ничего не ограничивает".