Представлять объединенную Европу на потенциальных переговорах с Россией должна глава евродипломатии Кая Каллас и председатель Европейского совета Антониу Кошта. Такое мнение высказала в четверг, 12 ноября, сама Каллас.

По словам чиновницы, "когда речь идет о безопасности Союза, выбор довольно конкретен: это председатель Евросовета Кошта и верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности". При этом Каллас подчеркнула, что Брюссель намерен отстаивать собственные интересы, а не действовать в связке с Соединенными Штатами, сообщает "Интерфакс".

С кандидатурой Каллас не согласны многие европейцы. Так, депутат Европейского парламента от Словакии Милан Угрик назвал руководителя дипломатической службы ЕС абсолютно некомпетентным человеком, которого невозможно представить себе в качестве переговорщика, сообщает РИА Новости.

Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов заявил "Газете.ру", что считает верховного представителя ЕС по международным делам глупой и непрофессиональной: "Каллас наговорила на свою отставку давно". Дипломат также предупредил, что попытки навязать нашей стране свои русофобские требования ни к чему хорошему не приведут, а игнорировать интересы России может "либо сумасшедший, либо идиот".